FIFA hlási historický rok. Kluby minuli na prestupy hráčov rekordnú sumu

Svetové futbalové kluby minuli v roku 2025 na medzinárodné prestupy rekordných 13,08 miliardy amerických dolárov.
V stredu o tom informovala Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Globálna správa riadiaceho orgánu o prestupoch uvádza, že klub zmenilo 86 158 hráčov, čo je taktiež nový rekord.
Výdavky na prestupy prvýkrát v histórii prekročili hranicu desať miliárd USD. Ide o nárast o 35,6 percent oproti doterajšiemu maximu z roku 2023 (9,66 mld. USD) a o 52,3 percent viac v porovnaní s rokom 2024 (8,69 mld. USD).
Lídrami na trhu boli anglické kluby, ktoré za príchody hráčov zaplatili 3,82 miliardy USD, pričom za odchody zinkasovali 1,77 miliardy USD.
Ženský futbal zaznamenal v roku 2025 taktiež výrazný rast. Výdavky stúpli o viac ako 80 percent na 28,6 milióna USD.
Uskutočnilo sa 2440 prestupov (nárast o 6,3 percenta), do ktorých sa zapojilo rekordných 756 klubov.