Vráti sa Klopp k trénovaniu? Špekuluje sa, že nahradí známeho Taliana

RÍM. Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp by mal údajne viesť AS Rím. Informovala o tom agentúra DPA na základe informácií talianskeho denníka La Stampa.

Momentálne pôsobí ako vedúci futbalovej sekcie pre spoločnosť Red Bull. Tá neprežíva najlepšie obdobie, keďže jej najväčší klub RB Lipsko sa prvýkrát od postupu do Bundesligy neprebojoval do európskych súťaží.

Kloppov nástupca Arne Slot navyše priviedol Liverpool k ligovému titulu hneď na prvý pokus.

Na základe správy La Stampa potvrdila informáciu aj hlavná talianska spravodajská agentúra ANSA.

Turínsky denník je v krajine rešpektovaný, no rímske športové noviny Corriere dello Sport o príchode trénera neinformovali.

AS je v tabuľke piaty a má šancu postúpiť do Ligy majstrov. Trénera hľadá ako nástupcu Claudia Ranieriho, ktorý sa vlani druhý raz vrátil do klubu po odchode Ivana Juriča a po skončení ročníka svoju funkciu opustí.