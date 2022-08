Miesto nechal Dúbravkovi. Trapp reagoval, prečo odmietol Manchester United

"Ponuka bola na stole. Manchester United je svetový klub a nad touto možnosťou som premýšľal. Dúfam, že to všetci pochopia," uviedol Trapp na sociálnej sieti Instagram.

Dodal, že sa nakoniec rozhodol pre Frankfurt, s ktorým má zmluvu do roku 2024.

"Predstaviteľom oboch klubov som povedal, že ostávam v Eintrachte. Zažil som tu niečo neopakovateľné a spoločne sme sa zapísali do histórie. Máme síce náročný vstup do sezóny, no tímu verím," uviedol 32-ročný brankár.

Frankfurt získal v troch zápasoch dva body a do nového ročníka vstúpil prehrou 1:6 s Bayernom Mníchov. Ako úradujúci víťaz Európskej ligy sa však predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov.

Manchester United prehral prvé dva zápasy nového ligového ročníka. V 2. kole podľahol na pôde Brentfordu 0:4 a k otváraciemu gólu viedlo zaváhanie De Geu, keď neudržal prízemnú strelu Josha Dasilvu spoza šestnástky. V 3. kole však zverenci Ten Haga zdolali FC Liverpool 2:1.

Newcastle ešte neprehral a získal päť bodov, vo všetkých troch dueloch dostal pred Dúbravkom prednosť Angličan Nick Pope, ktorý prišiel v lete z Burnley.