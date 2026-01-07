S Liverpoolom vyhral titul. Bývalému trénerovi Anglicka diagnostikovali rakovinu

TASR|7. jan 2026 o 20:37
Podľa stanoviska jeho rodiny podstúpi 74-ročný kouč potrebnú liečbu.

Bývalému trénerovi anglickej futbalovej reprezentácie či Newcastlu United Kevinovi Keeganovi diagnostikovali rakovinu. Podľa stanoviska jeho rodiny podstúpi 74-ročný kouč potrebnú liečbu.

„Kevina Keegana hospitalizovali pre pretrvávajúce bolesti brucha. Sme vďační zdravotníkom za ich opateru. Chceli by sme touto cestou požiadať o súkromie,“ uvádza sa v stanovisku Keeganovej rodiny, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

Keegan obliekal počas hráčskej kariéry dresy Liverpoolu, Hamburgu či Newcastlu. S „The Reds“ trikrát vybojoval anglický titul a v roku 1977 vyhral Európsky pohár majstrov. Počas pôsobenia v Hamburgu dvakrát získal Zlatú loptu magazínu France Football. V anglickej reprezentácii odohral 63 zápasov a strelil 21 gólov, bol aj kapitán Albiónu.

V pozícii hlavného trénera sa najviac zviditeľnil na lavičke Anglicka a Newcastlu, kormidloval aj Fulham či Manchester City.

