Zdolal Manchester United aj Liverpool. Írsky tréner si vyslúžil predĺženie kontraktu

Keith Andrews po zápase Premier League.
Keith Andrews po zápase Premier League. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. feb 2026 o 19:11
ShareTweet0

Brentford figuruje v tabuľke na siedmom mieste a je v hre o účasť v európskych súťažiach.

Írsky futbalový tréner Keith Andrews predĺžil zmluvu s Brentfordom do roku 2032. V tejto sezóne priviedol londýnsky klub v Premier League k víťazstvám nad Manchestrom United i LIverpoolom.

Brentford figuruje v tabuľke na siedmom mieste a je v hre o účasť v európskych súťažiach. Andrews sa ujal svojej funkcie vlani v júni, keď vystriedal pri kormidle Thomasa Franka.

„Keith skvele zapadol do štruktúr nášho klubu. Jeho prvá sezóna na lavičke Brentfordu je naozaj vynikajúca, veď sme v tabuľke na siedmom mieste a v Anglickom pohári sme postúpili do 5. kola," uviedol pre BBC Phil Giles, ktorý v Brentforde zastáva úlohu šéfa futbalových operácií.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Zranenie futbalistu Liverpoolu Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield.
    Zranenie futbalistu Liverpoolu Jeremieho Frimponga v zápase o Community Shield.
    Skvelá správa pre Liverpool. Holandský obranca sa opäť zapojil do tréningu
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Zdolal Manchester United aj Liverpool. Írsky tréner si vyslúžil predĺženie kontraktu