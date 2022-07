Chelsea získala dlhoročnú oporu Neapolu. Senegalčan si splnil sen

LONDÝN. Anglický futbalový klub FC Chelsea sa posilnil o obrancu Kalidoua Koulibalyho. Kapitán senegalskej reprezentácie prišiel približne za 34 miliónov libier z SSC Neapol, za ktorý nastúpil od roku 2014 v 317 stretnutiach.

Tridsaťjedenročný Koulibaly podpísal kontrakt na štyri roky a mal by zaplátať dieru v defenzíve Londýnčanov po odchodoch Antonia Rüdigera do Realu Madrid a Andreasa Christensena do FC Barcelona.

Stal sa druhou akvizíciou "The Blues" od prevzatia klubu konzorciom okolo Todda Boehlyho po anglickom krídelníkovi Raheemovi Sterlingovi, ktorý prestúpil z Manchestru City za 50 miliónov libier.