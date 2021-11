Chytil dve penalty a sám rozhodol. Brankár Žiliny sa stal v Lige majstrov hrdinom

Mládežnícka Liga majstrov - 2. kolo, odveta

Zostava Žiliny: Belko - Kopásek, Leitner (C), Aremeyaw, Owusu - S. Javorček, Šnajder (72. Oravec), Sauer - Kaprálik, Jambor (72. Valko), Addo (50. Bortoli)

/prvý zápas: 2:3, do play off postúpila Žilina /

ALMATY. Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov postúpili do play off mládežníckej Ligy majstrov.

V odvetnom zápase 2. kola síce podľahli kazašskému klubu Kajrat Almaty 0:1, ale vďaka domácej výhre 3:2 sa rozhodovalo až v penaltách.

Tie famóznym spôsobom zvládli Žilinčania, ktorí v nich uspeli 3:0.

Kľúčovou postavou rozstrelu bol brankár Ľubomír Belko, ktorý zneškodnil až dva pokusy súpera a nakoniec aj premenil rozhodujúcu penaltu.

VIDEO: Záznam zo zápasu Kajrat Almaty U19 - MŠK Žilina U19