Jeho návrat je blízko, teší sa Arteta. Nemecký útočník absentoval od prvého zápasu sezóny

Nemecký futbalista Kai Havertz by sa mohol po päťmesačnej pauze vrátiť do zostavy Arsenalu Londýn už o niekoľko dní. Povedal to tréner tímu Mikel Arteta.
Dvadsaťšesťročný útočník absentuje od úvodného zápasu tejto sezóny Premier League, v ktorom „kanonieri“ zvíťazili na pôde Manchestru United 1:0.
Nemecký reprezentant utrpel zranenie kolena, ktoré si vyžiadalo operáciu. „Jeho návrat je dosť blízko. Myslím si, že to bude otázka dní, ak nie týždňov.
Uvidíme, ako na to zareaguje v ďalšej fáze. Je to hráč, ktorý nám veľmi chýba a posúva tím na iný level. Takže sme naozaj radi, že ho čoskoro budeme mať späť,“ citoval Artetu The Athletic.
Havertz sa už vrátil do tréningového procesu Arsenalu. Londýnsky klub v sobotu čakal duel proti Brightonu, o tri dni neskôr sa mal stretnúť s Aston Villou.