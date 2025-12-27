Jeho návrat je blízko, teší sa Arteta. Nemecký útočník absentoval od prvého zápasu sezóny

Kai Havertz.
Kai Havertz. (Autor: SITA/AP)
TASR|27. dec 2025 o 11:49
ShareTweet0

Utrpel zranenie kolena, ktoré si vyžiadalo operáciu.

Nemecký futbalista Kai Havertz by sa mohol po päťmesačnej pauze vrátiť do zostavy Arsenalu Londýn už o niekoľko dní. Povedal to tréner tímu Mikel Arteta.

Dvadsaťšesťročný útočník absentuje od úvodného zápasu tejto sezóny Premier League, v ktorom „kanonieri“ zvíťazili na pôde Manchestru United 1:0.

Nemecký reprezentant utrpel zranenie kolena, ktoré si vyžiadalo operáciu. „Jeho návrat je dosť blízko. Myslím si, že to bude otázka dní, ak nie týždňov.

Uvidíme, ako na to zareaguje v ďalšej fáze. Je to hráč, ktorý nám veľmi chýba a posúva tím na iný level. Takže sme naozaj radi, že ho čoskoro budeme mať späť,“ citoval Artetu The Athletic.

Havertz sa už vrátil do tréningového procesu Arsenalu. Londýnsky klub v sobotu čakal duel proti Brightonu, o tri dni neskôr sa mal stretnúť s Aston Villou.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Kai Havertz.
    Kai Havertz.
    Jeho návrat je blízko, teší sa Arteta. Nemecký útočník absentoval od prvého zápasu sezóny
    dnes 11:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Jeho návrat je blízko, teší sa Arteta. Nemecký útočník absentoval od prvého zápasu sezóny