Infantino si získal Južnú Ameriku. Pri opätovnej kandidatúre bude mať plnú podporu

TASR|10. apr 2026 o 11:57
ShareTweet0

Rada CONMEBOL sa na tom zhodla na svojom zasadnutí.

Gianni Infantino získal podporu Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) pre prípad, že bude podľa očakávaní opäť kandidovať na post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v budúcom roku.

Infantino nahradil Josepha Blattera v roku 2016, no formálne iba dokončil jeho funkčné obdobie, než bol bez protikandidáta znovuzvolený v rokoch 2019 a 2023.

Podľa stanov FIFA sa môže uchádzať ešte o jedno posledné funkčné obdobie v roku 2027. Rada CONMEBOL vo štvrtok na svojom zasadnutí jednomyseľne podporila 56-ročného Infantina, ktorý zatiaľ oficiálne nepotvrdil, že bude znovu kandidovať.

„Ďakujeme za vaše neustále úsilie o rozvoj juhoamerického futbalu a za líderskú úlohu, ktorú ste preukázali na globálnej scéne.

Veľmi si vážime vaše úzke väzby s naším regiónom a vašu víziu ďalšieho rastu tohto športu na celom svete,“ uviedol podľa agentúry DPA prezident CONMEBOL Alejandro Dominguez vo vyhlásení.

Reprezentácie

Tragédia v Poľsku. Asistent trénera futbalovej reprezentácie zomrel po rannom behu
dnes 13:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Infantino si získal Južnú Ameriku. Pri opätovnej kandidatúre bude mať plnú podporu