Bude novým trénerom Realu? Medzi kandidátov údajne patrí aj nemecký velikán

Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. jan 2026 o 17:19
ShareTweet0

V prípade vážneho záujmu zo strany Realu by túto možnosť veľmi seriózne zvážil.

Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je podľa Sky Germany kandidátom na post kormidelníka Realu Madrid, ak sa španielsky veľkoklub rozhodne v lete vymenovať nového kouča.

Alvaro Arbeloa je momentálne dočasne na čele tímu po tom, čo Xabi Alonso v pondelok opustil pozíciu hlavného trénera po necelých ôsmich mesiacoch vo funkcii.

Klopp v súčasnosti pôsobí ako šéf globálneho futbalu v spoločnosti Red Bull, kde má platnú dlhodobú zmluvu.

Podľa Sky Germany by však v prípade vážneho záujmu zo strany Realu túto možnosť veľmi seriózne zvážil.

Klopp odišiel z Liverpoolu v roku 2024 so slovami, že mu dochádza energia. S anglickým klubom vyhral šesť trofejí vrátane Premier League a Ligy majstrov. K Red Bullu sa pripojil v januári minulého roka.

V rozhovore pre nemeckú televíziu ServusTV po správe o Alonsovom odchode Klopp povedal:

„Môj telefón naozaj zazvonil, ale nebol to telefonát z Madridu. Bolo však niekoľko ľudí, ktorí cítili potrebu mi to pripomenúť.

Vo všeobecnosti je to signál, že tam nie je všetko na sto percent v poriadku, keď Xabi Alonso, ktorý počas dvoch rokov v Leverkusene ukázal, aký je výnimočný tréner, musí odísť z Realu Madrid už po polroku.

Je mi ho úprimne ľúto, pretože ho považujem za skvelého trénera. Nemá to nič spoločné so mnou a ani to vo mne nič nevyvolalo.

Trénerský trh sa teraz premiešava a nie je na škodu sledovať to z pozície pozorovateľa a nerozmýšľať nad tým, čo by to mohlo znamenať pre mňa osobne, pretože som tam, kde mám byť.“

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Jürgen Klopp.
    Jürgen Klopp.
    Bude novým trénerom Realu? Medzi kandidátov údajne patrí aj nemecký velikán
    dnes 17:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Bude novým trénerom Realu? Medzi kandidátov údajne patrí aj nemecký velikán