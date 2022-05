V lige skončil druhý. Asociácia koučov Premier League vyhlásila Kloppa za Trénera roka

"Je to veľká pocta, bola to šialená sezóna. V záverečnom kole nešlo o nič len v dvoch zápasoch, všetci ostatní hrali o všetko. Nevyšlo nám to najlepšie, no už sme sa z toho dostali," uviedol 54-ročný Klopp pre agentúru AFP.

"Keď získate takéto ocenenie, buď ste génius, alebo máte najlepší trénerský tím na svete. A ja som tu s celým mojím trénerským tímom, ktorý vie, ako veľmi si ho cením," dodal nemecký kormidelník, ktorý dostal aj ocenenie Sira Alexa Fergusona za angažovanosť na všetkých úrovniach anglického mužského futbalu.