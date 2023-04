Bayern aj Borussia iba remizovali. Tuchel: Nechceli sme vyhrať

Hoffenheim pred duelom s Bavormi vyhral tri stretnutia v sérii, no aj tak mu patrila pozícia až v spodnej tretine tabuľky.

V 71. min však nádhernou strelou z priameho kopu s pomocou žrde vyrovnal Andrej Kramarič.

Tréner Thomas Tuchel za stavu 1:0 veril, že jeho zverenci už vedenie nepustia a začal myslieť na odvetu so City. Stiahol Leroya Saneho, Leon Goretzku i Kingsleyho Comana. Ťah mu nevyšiel.

"Myslel som, si že nastúpime s hnevom v žalúdku. Nebolo to tak. Potrebujeme odlišného ducha a to rýchlo. Dali sme do toho veľmi málo energie, urobili sme veľa malých chýb.

Napriek tomu sme mali dosť šancí, aby sme zvíťazili, no nechceli sme to. Naozaj som očakával odlišné vystúpenie," posťažoval sa nový tréner Bavorov podľa oficiálnej stránky.

Vysvetlenie pre výkon tímu nenašiel ani zakončovateľ Bayernu Thomas Müller. "V piatok na tréningu sme mali veľa energie, no deň zápasu bol úplne iný.

Keď nehráte dobre, musíte aspoň premieňať šance. Nad týmto stretnutím sa musíme zamyslieť. Veci však idú rýchlo ďalej a po analýze už budeme myslieť na stredajšiu odvetu so City."