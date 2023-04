Dortmund využil zaváhanie Bayernu. Bellingham: Titul by znamenal všetko

V 24. minúte zabezpečil domácim dvojgólové vedenie holandský útočník Donyell Malen. Do prestávky ešte zvýšil hlavičkou na 3:0 skúsený obranca Mats Hummels, pre ktorého to bol prvý gól v tomto ročníku a prvý od 23. októbra 2021.

Zverenci trénera Edina Terziča tak siahajú na zisk deviateho bundesligového titulu v histórii, prvého po jedenásťročnej dominancii Bayernu.

Naposledy sa Borussia tešila v ročníku 2011/12 pod vedením Jürgena Kloppa.

"Ak mám byť úprimný, znamenalo by to všetko. Znamenal by to pre nás ´celý svet´. Nechcem však predbiehať, aby sme nemali pocit, že už sme vyhrali.

Čaká nás ešte päť náročných zápasov, ale bol by to obrovský úspech vyhrať titul s týmto klubom po tom, čo mi dal. Dáme do toho všetko," povedal 19-ročný anglický stredopoliar Jude Bellingham.

Päť kôl pred koncom súťaže má Dortmund na čele náskok jedného bodu pred Bayernom. Tretí Union Berlín stráca na lídra tabuľky osem bodov, má však zápas k dobru.