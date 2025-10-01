Ocenenie získal prvýkrát. Bellingham je najlepším hráčom Anglicka

Jude Bellingham. (Autor: REUTERS)
TASR|1. okt 2025 o 17:48
V drese Albionu nastúpil v uplynulej sezóne na osem zápasov.

LONDÝN. Futbalista Jude Bellingham získal ocenenie pre najlepšieho hráča anglickej reprezentácie za sezónu 2024/2025.

Stredopoliar Realu Madrid triumfoval v ankete fanúšikov premiérovo, najlepšiu trojicu doplnili ďalší stredopoliar Declan Rice (Arsenal) a útočník Harry Kane (Bayern Mníchov).

Dvadsaťdvaročný odchovanec Birminghamu City nastúpil v drese Albionu v uplynulej sezóne na osem zápasov.

Počas jesene 2024 pomohol svojej krajine k postupu do A-divízie Ligy národov a bol aj pri premiére Thomasa Tuchela na lavičke Anglicka.

Bellingham sa stal len druhým hráčom v službách zahraničného klubu, ktorý získal toto ocenenie.

V roku 2006 sa to ako prvému podarilo Owenovi Hargreavesovi, vtedy hráčovi Bayernu Mníchov. Správu priniesla agentúra DPA.

Reprezentácie

dnes 17:48
