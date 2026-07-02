Legenda Uruguaja opúšťa Boca Juniors. Kariéru zatiaľ nekončí

Skúsený uruguajský útočník Edinson Cavani po troch rokoch opúšťa argentínsky klub Boca Juniors.
Už 39-ročný niekdajší hráč Paríža Saint-Germain, Neapola či Manchestru United prišiel do Argentíny v júli 2023 zo španielskeho FC Valencia.
"Ako mi raz povedal môj tréner, cesta je odmena. A táto cesta bola nádherná,“ uviedol Cavani vo videu na instagrame.
Minimálne nateraz však neinformoval o tom, že končí profikariéru.
Futbalista známy aj ako "El Matador" je druhý najlepší strelec v histórii reprezentácie Uruguaja s 58 gólmi v 136 zápasoch, reprezentačnú kariéru ukončil v roku 2022.
S Bocou Juniors nezískal žiadnu trofej a priznal, že prekonal "ťažké chvíle", ktoré mu zabránili zanechať výraznejší odkaz v tomto klube.
Obmedzovaný opakujúcimi sa zraneniami odohral 81 zápasov, len v tretine z nich (27) absolvoval celých 90 minút. Zaznamenal v nich spolu 28 gólov.
Počas sedemročného pôsobenia v PSG v rokoch 2013 až 2020 získal Cavani šesť titulov v Ligue 1, následne strávil dva roky v Manchestri United.
Cavani zostáva jednou z výrazných postáv svetového futbalu so širokou medzinárodnou kariérou v elitných ligách Európy či Južnej Ameriky.