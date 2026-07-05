Bývalá hviezda Manchestru City končí v saudskoarabskom klube. Útočník mal pritom platnú zmluvu

Alžírsky futbalový útočník Riyad Mahrez skončil po troch rokoch v saudskoarabskom klube Al-Ahli, hoci mal zmluvu ešte na jednu sezónu.
Klub o tom informoval na sociálnej sieti X. Bývalý hráč Manchestru City sa tento týždeň rozlúčil s reprezentačnou kariérou po vypadnutí Alžírska v úvodnom kole play-off majstrovstiev sveta so Švajčiarskom.
Tridsaťpäťročný Mahrez odohral za Al-Ahli 122 zápasov, v ktorých strelil 37 gólov a na ďalších 46 prihral. Tímu pomohol vlani aj tento rok získať titul v ázijskej Lige majstrov.
S Manchestrom City získal štyri tituly v anglickej Premier League a raz triumfoval aj v Lige majstrov.
Predtým zohral kľúčovú úlohu pri senzačnom zisku titulu Leicesteru City v Premier League v roku 2016, keď bol zároveň vyhlásený za najlepšieho afrického futbalistu.