Bývalá hviezda Manchestru City končí v saudskoarabskom klube. Útočník mal pritom platnú zmluvu

Riyad Mahrez (7) v drese Alžírska proti Švajčiarsku na MS 2026.
Riyad Mahrez (7) v drese Alžírska proti Švajčiarsku na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. júl 2026 o 08:26
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Tímu pomohol vlani aj tento rok získať titul v ázijskej Lige majstrov.

Alžírsky futbalový útočník Riyad Mahrez skončil po troch rokoch v saudskoarabskom klube Al-Ahli, hoci mal zmluvu ešte na jednu sezónu.

Klub o tom informoval na sociálnej sieti X. Bývalý hráč Manchestru City sa tento týždeň rozlúčil s reprezentačnou kariérou po vypadnutí Alžírska v úvodnom kole play-off majstrovstiev sveta so Švajčiarskom.

Tridsaťpäťročný Mahrez odohral za Al-Ahli 122 zápasov, v ktorých strelil 37 gólov a na ďalších 46 prihral. Tímu pomohol vlani aj tento rok získať titul v ázijskej Lige majstrov.

S Manchestrom City získal štyri tituly v anglickej Premier League a raz triumfoval aj v Lige majstrov.

Predtým zohral kľúčovú úlohu pri senzačnom zisku titulu Leicesteru City v Premier League v roku 2016, keď bol zároveň vyhlásený za najlepšieho afrického futbalistu.

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