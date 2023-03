Skvelý debut španielskeho hráča, dvomi gólmi zariadil výhru favorita

V 29. minúte podržal Španielov zákrokom brankár Kepa Arrizabalaga, ktorý reflexívne vyrazil prudký volej Frederika Aursnesa. Španielsky brankár zabránil vyrovnaniu aj v 56. minúte, keď na bránkovej čiare zastavil loptu odrazenú od domáceho obrancu Nacha Fernandeza.

"Keď poviem, že sme mali vyhrať, možno by to bolo príliš, ale bol to zápas, v ktorom sme si zaslúžili aspoň remízu. Myslím si, že ak by sme premenili naše šance, bol by to jeden z najlepších zápasov Nórska vonku za uplynulých 100 rokov," uviedol nórsky tréner Stale Solbakken.

V závere zápasu prišli dva momenty tridsaťdvaročného debutanta Joseluho, ktorý definitívne spečatil trojbodový zisk Španielska. Najskôr sa útočník Espanyolu Barcelona presadil v 84. minúte hlavičkou a o necelé dve minúty dorazil za chrbát Örjana Nylanda odrazenú loptu.

Joselu sa vo veku 32 rokov stal prvým hráčom Španielska, ktorý pri svojom debute skóroval dvakrát od 25. marca 1998, keď sa to podarilo bývalému zakončovateľovi Fernandovi Morientesovi.

"Stále nemôžem uveriť, že som pri svojom debute strelil dva góly. Pre každého hráča je to jednoducho to najlepšie, čo sa môže stať. Odmena za všetku tú každodennú prácu, ktorú odvádzate počas celej kariéry.

Práve teraz, keď som v eufórii, chcem poďakovať svojej manželke, mame, deťom. Všetci vynaložili obrovské úsilie, aby ma podporili, aby som tu mohol byť. Musím poďakovať aj Luisovi De la Fuenteovi za dôveru, ktorú mi prejavil v prvom zápase vo funkcii.

Snažil som sa odovzdať všetko, aby som sa mu odvďačil. Momentálne sa cítim opäť ako osemnásťročný chlapec," povedal Joselu.

Španielsko v utorok 28. marca nastúpi v "déčku" na pôde Škótska. Nóri odohrajú v ten istý deň druhý zápas kvalifikácie vonku proti Gruzínsku.