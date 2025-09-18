Kruh sa uzatvára po 25 rokoch. Mourinho sa stal oficiálne trénerom Benficy

TASR|18. sep 2025 o 17:31
S lisabonským klubom podpísal dvojročnú zmluvu.

LISABON. Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho sa oficiálne stal novým koučom Benficy Lisabon.

Rekordný 38-násobný portugalský šampión ho predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Šesťdesiatdvaročný kormidelník nahradil Bruna Lageho, s ktorým klub ukončil spoluprácu po utorkovej prehre v Lige majstrov s FK Karabach 2:3.

Práve lisabonský tím bol na jeseň roku 2000 Mourinhovým prvým trénerským angažmánom v kariére, vo funkcii sa vtedy udržal necelé tri mesiace. S klubom podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.

„Prichádzam do Benficy v inej fáze kariéry aj ako iný človek. Meníme sa k lepšiemu. Som nezištnejší, menej sebecký, myslím menej na seba a viac na dobro, ktoré môžem urobiť pre ostatných a na radosť, ktorú môžem priniesť iným. Nie som tu dôležitý ja, ale Benfica,“ citovala Portugalca agentúra AFP.

Mourinhova kariéra sa rozbehla po príchode do Porta v roku 2002. Postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších trénerov svetového futbalu, trofeje získal aj s FC Chelsea, Interom Miláno, Realom Madrid a Manchestrom United.

Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov však netrénoval v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže sveta už šesť sezón a na konci augusta s ním po vypadnutí v play off práve s Benficou ukončil spoluprácu turecký Fenerbahce Istanbul.

„Je to už 25 rokov, čo som mal možnosť pracovať pre najväčšie kluby sveta. Rád by som povedal, že žiadny z iných veľkoklubov, ktoré som mal možnosť trénovať, vo mne nevyvolal väčšiu poctu, zodpovednosť ani motiváciu ako koučing Benficy. Môj prísľub je veľmi jasný – budem žiť pre Benficu, pre moje poslanie,“ dodal Mourinho.

