Kruh sa uzatvára po 25 rokoch. Mourinho sa stal oficiálne trénerom Benficy

LISABON. Portugalský futbalový tréner Jose Mourinho sa oficiálne stal novým koučom Benficy Lisabon.
Rekordný 38-násobný portugalský šampión ho predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Šesťdesiatdvaročný kormidelník nahradil Bruna Lageho, s ktorým klub ukončil spoluprácu po utorkovej prehre v Lige majstrov s FK Karabach 2:3.
Práve lisabonský tím bol na jeseň roku 2000 Mourinhovým prvým trénerským angažmánom v kariére, vo funkcii sa vtedy udržal necelé tri mesiace. S klubom podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.
„Prichádzam do Benficy v inej fáze kariéry aj ako iný človek. Meníme sa k lepšiemu. Som nezištnejší, menej sebecký, myslím menej na seba a viac na dobro, ktoré môžem urobiť pre ostatných a na radosť, ktorú môžem priniesť iným. Nie som tu dôležitý ja, ale Benfica,“ citovala Portugalca agentúra AFP.
Mourinhova kariéra sa rozbehla po príchode do Porta v roku 2002. Postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších trénerov svetového futbalu, trofeje získal aj s FC Chelsea, Interom Miláno, Realom Madrid a Manchestrom United.
Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov však netrénoval v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže sveta už šesť sezón a na konci augusta s ním po vypadnutí v play off práve s Benficou ukončil spoluprácu turecký Fenerbahce Istanbul.
„Je to už 25 rokov, čo som mal možnosť pracovať pre najväčšie kluby sveta. Rád by som povedal, že žiadny z iných veľkoklubov, ktoré som mal možnosť trénovať, vo mne nevyvolal väčšiu poctu, zodpovednosť ani motiváciu ako koučing Benficy. Môj prísľub je veľmi jasný – budem žiť pre Benficu, pre moje poslanie,“ dodal Mourinho.