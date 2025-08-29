Škriniar bude mať nového trénera. Mourinho skončil vo Fenerbahce Istanbul

ISTANBUL. Portugalčan Jose Mourinho skončil vo funkcii trénera Fenerbahce Istanbul. Vedenie klubu, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, to oznámilo na svojom webe.
Šesťdesiatdvaročný kouč viedol tím od sezóny 2024/25. „Ďakujeme mu za jeho úsilie pre náš tím a prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej kariére,“ napísal klub.
Mourinhov tím obsadil v uplynulej sezóne v tureckej Super Lig 2. miesto za mestským rivalom Galatasarayom. Zabezpečil si miesto v kvalifikácii o Ligu majstrov, v play off však nestačil na Benficu Lisabon po výsledkoch 0:0 a 0:1 a bude hrať skupinovú fázu Európskej ligy.
Fenerbahce má štyri body z úvodných dvoch ligových zápasov sezóny a v nedeľu sa vracia do akcie na ihrisku Genclerbirligi.
Istanbulský klub nezískal titul v tureckej Super Lige od roku 2014, pričom jediným veľkým úspechom za uplynulé desaťročie bol Turecký pohár v roku 2023.
Mourinho vyhral 37 zo svojich 62 zápasov na lavičke, čo predstavuje 59,7 percentnú úspešnosť, dodáva The Athletic.
Portugalský odborník bol kedysi jedným z najvyhľadávanejších trénerov svetového futbalu, trofeje získal v Porte, Chelsea, Interi Miláno, Reale Madrid a Manchestri United.
Ako však poznamenala agentúra AP, jeho status upadá. Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov netrénoval v hlavnej fáze tejto najprestížnejšej európskej klubovej súťaže už šesť sezón.
Absencia Fenerbahce v LM sa dokonca predĺžila už na 17 sezón.