Presvedčil ho a dal mu kapitánsku pásku. Čo znamená koniec Mourinha pre Škriniara?

BRATISLAVA. V lete mu zopárkrát telefonoval. Čakal na jeho rozhodnutie. José Mourinho naliehal na Milana Škriniara, aby posilnil Fenerbahce.
„Rozprával som sa iba so Škriniarom," priznal tréner. „V tomto prestupe zohral rozhodujúcu úlohu," tvrdil o Mourinhovi aj agent slovenského futbalistu Roberto Sistici.
Istanbulský celok vstúpil do sezóny s jasný cieľom. „Chceme byť v Lige majstrov," poznamenal Škriniar pred tretím kvalifikačným predkolom, v ktorom prešli cez Feyenoord.
V play off však nestačili na Benficu, čo znamenalo, že si zahrá len Európsku ligu, a to si očividne vyžiadalo trénerovu hlavu. José Mourinho dostal padáka.
„Fenerbahce vyhodil Mourinha. Koniec pre trénera, ktorý už nie je špeciálny," napísalo talianske periodikum La Repubblica, pričom narážalo na trénerovu prezývku „The Special One".
Kritizoval vedenie
Ešte pred odvetou s Benficou sa portugalský kouč sťažoval pred novinármi na prestupové okno: „Nemyslím si, že klub vynaložil nejaké extra úsilie, aby mi dal viac príležitostí v týchto dvoch zápasoch s Benficou. Ak by bola Liga majstrov pre tento klub životne dôležitá, niečo by sa dialo."
Kriticiký bol aj po predošlom ročníku, v ktorom Fenerbahce nezískalo ani jednu trofej: „Táto sezóna bola sklamaním. Mali sme problémy s motiváciou a energiou."
Fenerbahce zaplatí Mourinhovi a jeho asistentom odškodné 15 miliónov eur. Tréner tak zarobil vo svojej kariére už zhruba sto miliónov za predčasné ukončenia zmluvy.
Vedenie klubu dnes zvolalo stretnutie na 17.00h, počas ktorého plánuje vybrať nového kouča. Medzi favoritov patria Ismail Kartal, ktorý viedol Fenerbahce pred Mourinhom, takisto Nuri Sahin, ktorý bol v predošlom ročníku prepustený v Borusii Dortmund či klubová legenda Volkan Demirel.
Škriniara si obľúbil a spravil z neho kapitána
Milan Škriniar sa tak teraz dostal do podobnej situácie ako pred dvoma rokmi. Keď v tom čase podpísal zmluvu v Paríži St. Germain, prišiel na žiadosť športového manažéra Luisa Camposa a vtedajšieho trénera Christophera Galtiera.
Kým ale prišiel, tím medzičasom prevzal kouč Luis Enrique, ktorý Škriniara po polroku vyškrtol zo svojich plánov.
Nebyť Mourinha, nie je isté, či by si slovenský futbalista v lete vybral Fenerbahce. „Škriniar nie je len skvelý hráč. Je to líder, hráč najvyššej úrovne,” chválil Mourinho, pričom mu navliekol na ruku kapitánsku pásku.
Za istanbulský celok odohral od februára 29 súťažných zápasov. Na trávniku strávil dohromady 2640 minút, pričom je najvyužívanejší hráč Fenerbahce v tomto kalendárnom roku.
Čoskoro tak prekoná hranicu 37 duelov, ktoré odohral v drese Paríža St. Germain. „Škriniar je neuveriteľne skúsený. Pozná to tu. Nie je nová tvár," tvrdil o ňom portugalský tréner pred mesiacom.
Škriniar je ale v súčasnosti v lepšej pozícii ako pred dvoma rokmi v PSG. V hierarchii stopérov sa radí na prvé miesto. Zmena trénera by mu nemala ublížiť, no s týmto rozhodnutím vedenia spokojný byť nemôže.