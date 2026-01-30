Najikonickejší hráč Neapola. Hamšíka ocenil bývalý španielsky spoluhráč

Niekdajší útočník talianskeho futbalového klubu SSC Neapol José Callejón považuje Slováka Mareka Hamšíka za najikonickejšieho hráča v dejinách „partenopei“.
Ako referuje calcionapoli24.it, v rozhovore pre Prime Video spomenul viaceré hviezdne mená histórie klubu spod Vezuvu, no najvyššie zaradil 38-ročného rodáka z Banskej Bystrice.
„Vyberám si Hamšíka - pred Scottom McTominayom, Chvičom Kvaracchelijom, Gianfrancom Zolom a Kalidouom Koulibalym... Aj keď poviete Ciro Ferrara, vyberiem si Hamšíka. Antonio Careca? Musím popremýšľať... Hamšík. Gonzalo Higuaín?
Prepáč 'Pipita' (prezývka Higuaína, pozn.), ale stále hovorím Marek Hamšík,“ vyhlásil Callejón, ktorý pôsobil aj v Reale Madrid či Espanyole Barcelona.
Bývalý krídelník potom porovnával Hamšíka s útočníkmi ako Victor Osimhen, Ezequiel Lavezzi, Dries Mertens a Edinson Cavani, no zakaždým potvrdil svoju preferenciu v prospech Slováka.
„Mám si vybrať medzi Marekom Hamšíkom a Victorom Osimhenom? Tak potom Hamšík. Lavezzi? Počkajte... Hamšík! Dries Mertens? Toto je naozaj, ťažké.
Nemôžem si vybrať oboch? Nie? Potom si vyberám Mareka. Edinson Cavani? Ach, Hamšík... Doživotne. Pretože som s ním hral a pretože podľa mňa je ikonou Neapola,“ skonštatoval čoskoro 39-ročný Callejón.