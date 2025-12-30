Leeds prišiel na niekoľko týždňov o svojho obrancu. Zranil si členok

Trénerovi Danielovi Farkemu nebude k dispozícii ani na zápas Pohára FA s Derby.

Futbalistom Leedsu United bude v najbližších zápasoch chýbať obranca Joe Rodon. Dvadsaťosemročného waleského reprezentanta vyradilo zranenie členka, ktoré utrpel v nedeľnom dueli 18. kola Premier League so Sunderlandom (1:1).

Rodon bude chýbať v zostave Leedsu v ligovom stretnutí prvýkrát od októbra 2023, odvtedy ťahal sériu 104 odohratých zápasov.

Podľa agentúry DPA vynechá v Premier League novoročný súboj na pôde Liverpoolu, o tri dni neskôr domáci zápas s Manchestrom United a 7. januára aj duel v Newcastli.

Trénerovi Danielovi Farkemu nebude k dispozícii ani na zápas Pohára FA s Derby (11. januára).

„Pri tomto type zranenia sa dĺžka liečby zvyčajne odhaduje na tri týždne. Je reálne, že s ním nebudeme môcť počítať v najbližších troch ligových zápasoch a ani v dueli FA Cupu. Verím, že potom ho už budeme mať späť,“ povedal Farke.

    dnes 17:35
