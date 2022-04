O kúpu FC Chelsea je ďalší záujemca. Vlastní prestížny cyklistický tím

Chelsea má v súčasnosti zmrazené aktíva a funguje v obmedzenom režime. To znamená napríklad to, že náklady A-tímu na zápasy u súperov nesmú presiahnuť v prepočte 24-tisíc eur.

Jim Ratcliffe je šéf chemického gigantu Ineos a je fanúšikom FC Chelsea. Už dlho sa finančne angažuje v športe a vlastní futbalové kluby vo francúzskom Nice aj švajčiarskom Lausanne, tiež cyklistickú stajňu Ineos Grenadiers či jachtársky tím.

V súvislosti s prípadnou kúpou londýnskeho futbalového klubu by 2,5 miliardy libier šlo na projekty spojené s podporou obetí vojny na Ukrajine a zostávajúcich 1,75 mliardy GBP by počas nasledujúcich desiatich rokov investoval priamo do klubu.