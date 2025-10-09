Majiteľ United prirovnal Amorima k Fergusonovi: Úspech sa nedostaví zo dňa na deň

MANCHESTER. Tréner Manchestru United Ruben Amorim, ktorý je pod tlakom, dostane podľa spolumajiteľa Jima Ratcliffa celé tri roky svojho kontraktu na to, aby dokázal svoje kvality. Ratcliffe zároveň vyhlásil, že klub sa stane najziskovejším na svete.
Amorim bol Ratcliffovou voľbou po odchode Erika ten Haga v novembri minulého roka, no portugalskému koučovi sa zatiaľ nepodarilo otočiť nepriaznivý vývoj. Z 34 zápasov v Premier League vyhral iba desať.
United skončili v uplynulej sezóne na 15. mieste – najhoršom od zostupu v ročníku 1973/74 – a po prehre s Tottenhamom vo finále Európskej ligy sa neprebojovali do žiadnej európskej súťaže.
Nikto nie je dokonalý
Napriek tomu Ratcliffe vyjadril Amorimovi doteraz najjasnejšiu podporu. Situáciu prirovnal k začiatkom Sira Alexa Fergusona, ktorý tiež spočiatku čelil kritike, no napokon sa stal najúspešnejším trénerom v histórii klubu.
„Pamätám si, ako mnohí žiadali vyhodenie Alexa Fergusona počas prvých dvoch rokov,“ povedal Ratcliffe pre podcast The Business denníka The Times. „Pozrite sa na (Mikela) Artetu v Arsenale. Tiež mal prvé roky veľmi ťažké.
„Na konci dňa je všetko o výsledkoch, ale musíme byť trpezliví. Myslím si, že v Manchestri United sa deje veľa dobrých vecí. Máme dlhodobý plán. Nie je to prepínač, ktorý zmeníte cez noc. Ruben musí v priebehu troch rokov dokázať, že je skvelý tréner.“
Hoci rodina Glazerovcov si stále drží väčšinový podiel, Ratcliffe odmietol, že by ho mohli prinútiť Amorima odvolať.
„To by sa určite nestalo. Máme dobré pracovné vzťahy. Chodíme na zasadnutia predstavenstva, rozprávame sa o veciach,“ uviedol. „Samozrejme, že sme robili chyby. O tom niet pochýb. Ale nikto nie je dokonalý.“
Na otázku, či Amorim odtrénuje celé tri roky, odpovedal: „Áno. To je môj postoj. Tri roky – pretože vo futbale sa úspech nedostaví zo dňa na deň.“
Výsledky sa ešte zlepšia
Napriek slabým výsledkom na ihrisku klub nedávno oznámil rekordné ročné príjmy vo výške 666,5 milióna libier, hoci s čistou stratou 33 miliónov libier. Amorimov káder zároveň v lete posilnili nové akvizície v hodnote viac ako 200 miliónov libier.
„Čím lepší máte káder, tým lepší by mal byť futbal. Prvý rok sme sa hlavne snažili dostať klub na zdravé a udržateľné základy,“ povedal Ratcliffe, ktorý v roku 2024 získal 30 % podiel v klube.
„Dosiahli sme najvyššie príjmy v histórii, druhú najvyššiu ziskovosť, aj keď sme nehrali v Lige majstrov. Výsledky sa ešte zlepšia.
Manchester United sa podľa mňa stane najziskovejším futbalovým klubom na svete. A z toho by mal prameniť aj dlhodobý, udržateľný úspech na ihrisku.“
Ratcliffe tiež priznal, že chce oživiť klubovú akadémiu, ktorá kedysi vychovala hviezdy ako David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes či Gary Neville.
„Akadémia v Manchestri United v posledných rokoch zaostala,“ povedal. „To sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. Práve sme však prijali nového riaditeľa akadémie.“