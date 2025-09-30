Duša Manchestru United zmizla, kritizuje Rooney. Amorimovi už viac neverí

MANCHESTER. Wayne Rooney, historicky najlepší strelec Manchesteru United, tvrdí, že klub stratil svoju dušu a zároveň vyjadril pochybnosti o schopnostiach trénera Rubena Amorima zvrátiť katastrofálny začiatok sezóny.
Amorim má na konte zatiaľ deväť víťazstiev, sedemnásť prehier a sedem remíz v 33 ligových dueloch.
Tlak na jeho osobu narastá, keďže United sú momentálne až na 14. mieste Premier League so siedmimi bodmi zo šiestich zápasov.
Rooney sa v pondelok vo svojom podcaste The Wayne Rooney Show vyjadril: „Skúsil som si manažérsku prácu a nedopadlo to najlepšie, rozumiem tomu.
Amorim je mojím rovesníkom, stále mladým trénerom s veľkým potenciálom, ale to, čo sa teraz deje v Man United, to nie je Manchester United.
Úprimne dúfam, že to dokáže otočiť. Ale ak sa ma spýtate, či verím, že sa mu to podarí, po tom všetkom, čo som videl, musím povedať, že v to nemám dôveru.“
Menšinový vlastník Jim Ratcliffe, ktorý drží približne 29 % akcií klubu a má na starosti futbalové operácie, zaviedol sériu úsporných opatrení – prepúšťanie zamestnancov, zvyšovanie cien vstupeniek či zrušenie bezplatných obedov v klubových kantínach.
Rooney, ktorý počas pôsobenia na Old Trafforde (2004 – 2017) vybojoval päť ligových titulov, upozorňuje, že problém nie je len v slabých výkonoch na ihrisku.
„Je to celé o klube, všetko treba napraviť... Duša z klubu zmizla,“ dodal. „United potrebujú nový motor, novú iskru. Niečo, čo znova naštartuje tento futbalový klub.“