Vychádzajúce hviezdy zavítajú na Slovensko. Do európskeho šampionátu zostáva rok

BRATISLAVA. Presne o rok odštartujú na Slovensku ME vo futbale hráčov do 21 rokov. Od 11. do 28. júna 2025 absolvujú tímy v ôsmich mestách spolu 31 zápasov.

Hrať sa bude v Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove. Predaj vstupeniek sa začne na jeseň 2024.