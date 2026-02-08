Neapol je tím, ktorý sa nikdy nevzdáva, vraví Conte. Potešil ho prístup hráčov

Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v sobotnom stretnutí 24. kola talianskej Serie A 3:2 na ihrisku FC Janov.
V nadstavenom čase druhého polčasu o tom z bieleho bodu rozhodol dvojgólový Rasmus Höjlund. Tréner Antonio Conte vyzdvihol odhodlanie svojich zverencov.
„Partenopei“ uspeli napriek tomu, že od 76. minúty dohrávali o desiatich po vylúčení Juana Jesusa. V Janove prehrávali už v 3. minúte, ale skóre otočili v rozmedzí 20. a 22. minúty.
Výrazný podiel mal na tom ďalší hráč, ktorý v minulosti obliekal dres Manchestru United. Práve po strele Scotta McTominaya sa Höjlund dostal k dorážke na 1:1 a škótsky stredopoliar následne poslal hostí do vedenia strelou z približne 20 metrov.
VIDEO: Zostrih zápasu Janov - Neapol
Domáci v 57. minúte vyrovnali na 2:2, lenže v nadstavenom čase mal Neapol k dispozícii pokutový kop po nedovolenom zákroku Maxwela Corneta na Antonia Vergaru. Höjlund penaltu premenil, hoci brankár Justin Bijlow sa lopty dotkol rukou.
„Penalta nebola dokonalá. Mal som aj šťastie, ale dôležité je, že sme vyhrali,“ citovala 23-ročného dánskeho útočníka agentúra AP.
„Ukázali sme, že sme tím, ktorý sa nikdy nevzdáva. Ani v ťažkých situáciách, v núdzi a ani keď hráme v oslabení. Mali sme odhodlanie zvíťaziť. Som hrdý na prístup svojich hráčov, ďakujem im a gratulujem, pretože víťazstvo si zaslúžili,“ povedal tréner Neapola Antonio Conte.
Po polčase však musel striedať McTominaya pre zranenie. „Scott má problém so sedacím svalom, ktorý ho trápi od začiatku sezóny. Občas sa to zapáli. Chcel pokračovať, ale nechcel som riskovať, pretože je pre nás kľúčovým hráčom,“ vysvetlil Conte.
Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, ktorý odohral celý duel, sa nachádza na 3. priečke priebežnej tabuľky so 49 bodmi. Pred ním sú milánske kluby, ktoré majú zápas k dobru, AC má na konte 50 bodov a líder Inter 55.