Dať sto percent klubu aj reprezentácii nevie. Novota: Čertovsky zlé rozhodnutie

Pretože nárazovo, raz za rok, sa všetky tie povinnosti v klube aj reprezentácii zvládnuť dajú, ale opakovane a pravidelne to nie je možné. Fyzicky, psychicky, emočne. Skúsil som, lebo som si myslel a dúfal som, že sa to bude dať. Nedá sa, verte mi," vysvetlil 38-ročný Novota pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Celý život všetko, čo som robil, vždy a všade, som robil na sto percent. A pri pozícii trénera brankárok v reprezentácii a brankárov v Komárne v jednom čase toho nie som schopný. Hlava, telo, celý Novota môže dať sto percent, ale nie dvesto.

Nemám kapacitu na sto percent pre repre a sto percent pre klub, to nemá nikto. Musel by som niekoho klamať, vlastne by som klamal všetkých, lebo potrebné maximum by som nevedel dať nikde. Čertovsky zlé rozhodovanie. Ale je fér to rozhodnutie urobiť, je fér voči všetkým ľuďom, s ktorými som pracoval, ktorých som spoznal a ktorí sa stali mojimi priateľmi," pokračoval štvornásobný slovenský reprezentant.

Niekdajší gólman rakúskeho Rapidu Viedeň či Dunajskej Stredy sa toho pri ženách veľa naučil.