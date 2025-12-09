Ján Lašák: Ja vám raz to zlato na Slovensko prinesiem (MVP Talkshow)

Patrí k symbolom slovenského hokeja počas zlatej éry. Brankár Ján Lašák má kompletnú medailovú zbierku, okrem toho je aj bronzový medailista z MS juniorov v roku 1999.
Jeho úsmev a veselá povaha si získala srdcia tisícok fanúšikov. Štýl chytania zas zaujal nielen doma, ale aj vo svete. Bol prvým slovenským brankárom, ktorý chytal v NHL.
Pri hokeji zostal aj po kariére. Dnes je trénerom brankárov v národnom tíme, venuje sa rozvoju mladých talentov.
Moderátor Stanislav Benčat pozval Jána Lašáka do MVP Talkshow, kde spolu debatovali aj o týchto témach:
Tešiť sa môžete na tieto témy
- Ako si spomína Lašák na svoje zápasy v NHL?
- Aké superstar proti nemu hrali?
- Ako sa z trojky stal hrdinom pri prvej medaile
- V čom bolo čaro úspechu pri získavaní medailí z MS
- Ktoré prehry ho najviac mrzia?
- Čo robil, keď vyhorel?
- Ako si znova užíva otcovské povinnosti?
- Čo ho na Slovensku mrzí?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novej MVP Talkshow.
Premiérový diel s Jánom Lašákom ste mohli sledovať v premiére 23. novembra exkluzívne na stanici Sport 1.
VIDEO: Ján Lašák v relácii MVP Talkshow