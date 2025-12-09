Ján Lašák: Ja vám raz to zlato na Slovensko prinesiem (MVP Talkshow)

Ján Lašak v relácii MVP Talkshow.
Ján Lašak v relácii MVP Talkshow. (Autor: Honzo Blaško)
Stanislav Benčat|9. dec 2025 o 07:00
Hosťom MVP Talkshow Stanislava Benčata bol bývalý hokejový brankár Ján Lašák.

Patrí k symbolom slovenského hokeja počas zlatej éry. Brankár Ján Lašák má kompletnú medailovú zbierku, okrem toho je aj bronzový medailista z MS juniorov v roku 1999.

Jeho úsmev a veselá povaha si získala srdcia tisícok fanúšikov. Štýl chytania zas zaujal nielen doma, ale aj vo svete. Bol prvým slovenským brankárom, ktorý chytal v NHL.

Pri hokeji zostal aj po kariére. Dnes je trénerom brankárov v národnom tíme, venuje sa rozvoju mladých talentov.

Moderátor Stanislav Benčat pozval Jána Lašáka do MVP Talkshow, kde spolu debatovali aj o týchto témach:

Tešiť sa môžete na tieto témy

  • Ako si spomína Lašák na svoje zápasy v NHL?
  • Aké superstar proti nemu hrali?
  • Ako sa z trojky stal hrdinom pri prvej medaile
  • V čom bolo čaro úspechu pri získavaní medailí z MS
  • Ktoré prehry ho najviac mrzia?
  • Čo robil, keď vyhorel?
  • Ako si znova užíva otcovské povinnosti?
  • Čo ho na Slovensku mrzí?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novej MVP Talkshow.

Premiérový diel s Jánom Lašákom ste mohli sledovať v premiére 23. novembra exkluzívne na stanici Sport 1.

VIDEO: Ján Lašák v relácii MVP Talkshow


MVP Talkshow

Nevšedné príbehy, úprimné emócie zo športového sveta s exkluzívnymi hosťami. To je MVP Talkshow s moderátorom Stanislavom Benčatom.

Reprezentácie

