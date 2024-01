Sparta Praha lovila na slovenských trávnikoch. Vyhliadla si obrancu Banskej Bystrice

PRAHA. Sparta Praha sa podľa českého portálu inFotbal.cz zaujíma o slovenského futbalistu Jakuba Uhrinčaťa.

Dvadsaťdvaročný obranca MFK Dukla Banská Bystrica mal podľa českých médií uprednostniť ponuku z Letnej pred ostatnými z českej najvyššej súťaže.

Sparta by Uhrinčaťa podľa všetkého najskôr využila vo svojom B-tíme, následne by sa rozhodlo o tom, či sa presunie do "áčka".