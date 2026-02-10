Sen o návrate do anglického tímu sa rozplynul. Zranil sa proti svojmu bývalého tímu

Stredopoliar Evertonu Jack Grealish má za sebou operáciu únavovej zlomeniny v ľavej nohe a sezóna sa pre neho skončila.
Tridsaťročný anglický futbalista sa kvôli zraneniu musel rozlúčiť aj so snom o návrate do národného tímu pred letnými majstrovstvami sveta.
"Takto som sezónu končiť nechcel, ale taký je futbal. Operáciu mám za sebou a teraz sa sústredím na návrat. Som si istý, že sa vrátim lepší a silnejší, "uviedol Grealish na instagrame.
Zranenie si odniesol z ligového zápasu na ihrisku svojho bývalého tímu Aston Villy, kde 18. januára pomohol Evertonu k víťazstvu 1:0. V stretnutí odohral celých 90 minút.
Do Evertonu prišiel pred sezónou na hosťovanie z Manchestru City, kde v minulom ročníku stratil miesto v základnej zostave, aby mal hernú prax a mohol zabojovať o nomináciu na svetový šampionát. Vicemajster Európy z roku 2021 odohral za klub 22 zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a šesť asistencií.
Za reprezentáciu nastúpil naposledy v októbri 2024. Pod súčasným koučom Thomasom Tuchelom svoju bilanciu 39 zápasov a štyroch gólov nerozšíril.
S Manchestrom City, kam prestúpil v roku 2021 z Aston Villy za 100 miliónov libier, získal Grealish tri ligové tituly a triumf v Lige majstrov.