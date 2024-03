Island



Hosté ve skupině J skončili na čtvrtém místě, ale i to znamenalo postup do baráže o EURO. Jejich výkony však nebyly takové, jaké by si jistě představovali, z deseti klání posbírali deset bodů za tři výhry a jednu remízu, vstřelili sedmnáct branek, což byl druhý nejvyšší počet ve skupině, ovšem šestnáct jich inkasoval.

Ostrovní stát před baráží nezahálel a odehrál dva přátelské duely a to se zámořskými zeměmi. Napřed se střetl s Guatemalou, kterou porazil 1:0 a poté zvítězil 2:0 nad Hondurasem. Do dnešního střetnutí půjde jako velký favorit.