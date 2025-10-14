Islandu stačili dve strely a Francúzi zakopli. Je to frustrujúce, vravel Mateta

Podľa Deschampsa Francúzi dominovali, no zvíťaziť nedokázali.

BRATISLAVA. Futbalisti Francúzska stratili prvé body v európskej časti kvalifikácie MS 2026. Na pôde Islandu remizovali 2:2, zostali však na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Ukrajinou, ktorá zdolala Azerbajdžan 2:1.

Podľa trénera Francúzov Didiera Deschampsa jeho tím v Reykjavíku herne dominoval.

„Zápas bol úplne v našej réžii. Domáci vyslali na našu bránku iba dve strely a obe sa skončili gólom.

Pozitívne je, že sme získali ďalší bod do tabuľky a pred dvoma rozhodujúcimi zápasmi v skupine sme v dobrej pozícii. Radi by sme spečatili náš postup na svetový šampionát už v domácom súboji s Ukrajinou," povedal Deschamps pre francúzske médiá.

Francúzi hrali v úvodnom dejstve až príliš pasívne a v 39. minúte ich za to potrestal pravý obranca Victor Palsson, ktorý na dvakrát prekonal brankára Mikea Maignana.

O vyrovnanie sa v 63. minúte po samostatnej akcii postaral Christopher Nkunku, ďalší gól hostí potom pridal Jean-Philippe Mateta, no cenný bod zabezpečil pre Island v 70. minúte Kristian Hlynsson.

Francúzom citeľne chýbal kanonier Kylian Mbappe, ktorý sa zranil vo víťaznom dueli proti Azerbajdžanu. Matetu mrzelo, že po jeho góle na 2:1 nedokázali hostia pridať tretí presný zásah.

„Je to trochu frustrujúce. Chceli sme zavrieť zápas, no inkasovali sme z druhej strely na našu bránku. Island bol mimoriadne efektívny. Mám radosť, že som sa dokázal strelecky presadiť hneď v prvom zápase za národný tím," uviedol Mateta pre Le Monde.

Ukrajinci sa na neutrálnej pôde v Krakove proti Azerbajdžanu ujali vedenia zásluhou Oleksija Guculjaka a hoci v nadstavení prvého polčasu vyrovnal Nariman Achundzade, tri body pre favorita zariadil po prestávke Ruslan Malinovskyj. Ukrajina tak nadviazala na víťazstvo z Islandu (5:3).

