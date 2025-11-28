Rázny krok od Iránu pred žrebom MS. Dôvodom je protest proti obmedzeniam

Iránsky futbalový zväz chce hromadne bojkotovať žrebovanie majstrovstiev sveta 2026 na protest proti obmedzeniam vstupu zo strany USA.
Americký prezident Donald Trump zaviedol zákaz vstupu pre ľudí z viacerých krajín, medzi nimi aj z Iránu, ktorého národný tím sa kvalifikoval na MS v USA, Kanade a Mexiku.
„Po konzultácii s ministerstvom športu a ministerstvom zahraničných vecí sme FIFA oznámili, že otázka neudelenia víz niektorým členom futbalového zväzu už presiahla športovú rovinu,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie Amira-Mehdiho Alawiho, hovorca Iránskeho futbalového zväzu.
Podľa jeho slov sa žiadny člen zväzu ani trénerského štábu nezúčastní žrebovania záverečného turnaja majstrovstiev sveta 2026, ktoré sa má konať budúci piatok vo Washingtone.
Začiatkom októbra hovorca oznámil, že šéfovi iránskeho zväzu Mehdimu Tadžovi, hlavnému trénerovi Amirovi Ghalenoeiovi a ďalším siedmim funkcionárom bude vstup do krajiny odmietnutý.
V prezidentskom nariadení USA sa však s ohľadom na MS a Olympijské hry 2028 v Los Angeles uvádza, že zo zákazu majú existovať výnimky pre športovcov, trénerov, sprievodný personál a blízkych príbuzných.