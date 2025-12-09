MS vo futbale podporia LGBTQ+ komunitu. V Seattli sa má odohrať kontroverzný zápas

Organizátori futbalových MS 2026 (11. júna - 19. júla) chcú jeden zápas v Seattli venovať podpore komunity LGBTQ+. Malo by ísť o duel medzi Iránom a Egyptom.
„Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje na ihrisku ani na štadióne. To je zodpovednosť FIFA. Čo však môžeme ovplyvniť je to, ako Seattle privíta svet počas Pride Weekend,“ povedala Hana Tadesseová z mestských organizátorov MS pre DPA.
„Komunita v Seattli a kultúra LGBTQ+ je neoddeliteľnou súčasťou toho, čo robí naše mesto takým výnimočným. Tešíme sa, že sa o to podelíme so svetom. Pride Match je iniciatívou miestneho organizačného výboru a nie program FIFA,“ zdôraznila Tadesseová.
Iniciatívu podporila aj novozvolená starostka mesta, demokratka Katie Wilsonová.
Plány na tzv. Pride Match pripravili už pred stanovením presného dátumu stretnutia 26. júna 2026. Skutočnosť, že pôjde o zápas medzi Iránom a Egyptom, vyvolala rozruch.
Homosexuálne činy sú v Iráne trestné a niekedy dokonca podliehajú trestu smrti. V Egypte údajne existujú trestné činy „na ochranu morálky alebo náboženstva“, podľa ktorých možno stíhať aj homosexualitu.
Anglická skratka LGBTQI+ označuje lesby, gejov, bisexuálov, transgender, queer a intersexuálov – a znamienko plus a hviezdička sú zástupnými symbolmi pre iné identity a pohlavia.
Pride Víkend si pripomína 28. júna 1969, keď v New Yorku protestovala komunita LGBTQI+ proti diskriminácii zo strany polície. Táto udalosť sa považuje za zlomový bod v boji za rovnosť. FIFA na žiadosť DPA o vyjadrenie zatiaľ nereagovala.