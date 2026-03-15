Irak nepríde o finálový zápas baráže. Do Mexika odcestuje súkromným lietadlom

Futbalová reprezentácia Iraku odcestuje do Mexika na finálový zápas interkontinentálnej baráže o postup na MS 2026.
Na štadióne v Monterrey v ňom 31. marca nastúpi proti víťazovi duelu medzi Surinamom a Bolíviou.
Irak v uplynulých dňoch požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o alternatívny plán.
Prebiehajúci vojenský konflikt na Blízkom východe totiž narušil prípravu tímu vedeného austrálskym trénerom Grahamom Arnoldom.
Problémom bol uzavretý letecký priestor v krajine do 1. apríla, ktorý komplikoval reprezentácii odlet z Bagdadu, kde sa zdržiava polovica kádra.
„Iracký národný futbalový tím odcestuje do Mexika súkromným lietadlom päť dní pred plánovaným barážovým duelom," potvrdil pre agentúru AFP Adnan Dirjal, prezident Irackej futbalovej asociácie.