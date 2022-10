ONLINE: Inter Miláno - Viktoria Plzeň dnes (Liga majstrov)

MILÁNO. Futbalisti tímov Inter Miláno a Viktoria Plzeň dnes hrajú ďalší zápas v rámci skupiny C Ligy majstrov.

Za Inter Miláno by mal nastúpiť aj Slovák Milan Škriniar. Inter je so siedmimi bodmi na druhom mieste v tabuľke skupiny C. Plzeň je bez bodu posledná.

Za Plzeň hrajú Slováci Erik Jirka, René Delič a brankár Marián Tvrdoň, ktorý však pravdepodobne bude v pozícii náhradníka.

V predchádzajúcom vzájomnom zápase v Plzni pred vyše mesiacom zvíťazil Inter hladko 2:0