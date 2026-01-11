Milánske AC muselo zachraňovať remízu. V poslednej minúte ho spasil Nkunku

Futbalisti AC Miláno remizovali v stretnutí 20. kola talianskej Serie A s Fiorentinou 1:1. Bod pre hráčov AC vybojoval v 90. minúte Christopher Nkunku.
„Rossoneri“ remizovali v druhom zápase za sebou a z 2. miesta strácajú na prvý Inter Miláno dva body. Líder súťaže mohol zväčšiť svoj náskok už vo večernom šlágri proti štvrtému Neapolu.
Parma zvíťazila na pôde US Lecce 2:1. Domáce mužstvo otvorilo skóre už v úvodnej minúte, no v 57. minúte videl červenú kartu krídelník Lameck Banda a Lecce dvakrát inkasovalo.
Serie A - 20. kolo:
ACF Fiorentina - AC Miláno 1:1 (0:0)
Góly: 66. Comuzzo - 90. Nkunku
US Lecce - Parma Calcio 1:2 (1:0)
Góly: 1. Štulič - 64. Tiago Gabriel (vlastný), 72. Pellegrino, ČK: 56. Banda, 90+3. Gaspar (obaja Lecce)