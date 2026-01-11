Milánske AC muselo zachraňovať remízu. V poslednej minúte ho spasil Nkunku

ACF Fiorentina - AC Miláno
ACF Fiorentina - AC Miláno (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|11. jan 2026 o 17:22
ShareTweet0

Rossoneri remizovali v druhom zápase za sebou.

Futbalisti AC Miláno remizovali v stretnutí 20. kola talianskej Serie A s Fiorentinou 1:1. Bod pre hráčov AC vybojoval v 90. minúte Christopher Nkunku.

„Rossoneri“ remizovali v druhom zápase za sebou a z 2. miesta strácajú na prvý Inter Miláno dva body. Líder súťaže mohol zväčšiť svoj náskok už vo večernom šlágri proti štvrtému Neapolu.

Parma zvíťazila na pôde US Lecce 2:1. Domáce mužstvo otvorilo skóre už v úvodnej minúte, no v 57. minúte videl červenú kartu krídelník Lameck Banda a Lecce dvakrát inkasovalo.

Serie A - 20. kolo:

ACF Fiorentina - AC Miláno 1:1 (0:0)

Góly: 66. Comuzzo - 90. Nkunku

US Lecce - Parma Calcio 1:2 (1:0)

Góly: 1. Štulič - 64. Tiago Gabriel (vlastný), 72. Pellegrino, ČK: 56. Banda, 90+3. Gaspar (obaja Lecce)

Tabuľka Serie A

Serie A

    ACF Fiorentina - AC Miláno
    ACF Fiorentina - AC Miláno
    Milánske AC muselo zachraňovať remízu. V poslednej minúte ho spasil Nkunku
    dnes 17:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Milánske AC muselo zachraňovať remízu. V poslednej minúte ho spasil Nkunku