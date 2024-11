ONLINE: FK Humenné - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 14. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu posledného 14. kola jesennej časti MONACObet ligy medzi Humenným a Malženicami. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



FK Humenné



Humenská forma má v uplynulých dňoch stúpajúcu tendenciu, no to isté zaznamenali aj hráči Starej Ľubovne, ktorí neúnavne dýchajú na krk Zemplínčanom. Domácich vzkriesili víťazstvá s Pohroním, Šamorínom a naposledy aj s béčkom Slovana. Na sociálnych sieťach prebehla výzva na vypredanie štadióna pod Vihorlatom na záver jesene. Uvidíme, či to padne na úrodnú pôdu.



OFK Dynamo Malženice



Malženice sa po týždni vrátia na východ. V úvode novembra im Tatran Prešov v Stropkove stopol veľmi peknú víťaznú šnúru v trvaní ôsmich stretnutí. Farma Spartaka Trnava skórovala v absolútnom závere, ale išlo už iba o kozmetickú podobu konečného výsledku 1:2. Každopádne Dynamo je najväčším prekvapením aktuálneho ročníka.