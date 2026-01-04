Proti Atléticu už aj s letnou posilou. Stopér Realu sa zranil, no o superpohár by nemal prísť

Pre zranenie stehna sa nezapojil do nedeľného ligového duelu Realu Madrid proti Realu Betis.

Španielsky futbalista Dean Huijsen sa pre zranenie stehna nezapojil do nedeľného ligového duelu Realu Madrid proti Realu Betis. Obranca by však mal byť k dispozícii počas týždňa pre španielsky Superpohár v Saudskej Arábii.

Zverenci Xabiho Alonsa nastúpili na domácej pôde so stopérskou dvojicou Raul Asencio a Antonio Rüdiger. Dvadsaťročný Huijsen sa v sobotu nezapojil do tréningu a Real sa rozhodol neriskovať jeho zdravotný stav.

Španiel odohral v tejto sezóne 17 duelov, viacero totiž vynechal pre zranenie. S tímom by mal Huijsen vycestovať do Saudskej Arábie, kde Real zabojuje najprv v semifinále pohárovej súťaže proti Atleticu Madrid.

V prípade výhry by sa predstavil proti jednému z dvojice Barcelona a Athletic Bilbao. Do zápasovej nominácie sa v nedeľu naopak prvýkrát od októbra vrátil kapitán „bieleho baletu“ Dani Carvajal.

