Hrošovský strelil dva výstavné góly, ale netešil sa: Som sklamaný, pocity sú trpké

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar strelil vôbec prvé dva góly v aktuálnej sezóne a oba to boli výstavné kusy. V prvom prípade v 49. min trafil volejom z hranice šestnástky do rohu bránky belgického reprezentačného brankára Simona Mignoleta a vyrovnal na 1:1.

Najmä hlavička uruguajského obrancu Ricca po rohovom kope, keď zostal úplne nekrytý pred bránkou Genku, poukázala na nedôsledné bránenie pri štandardnej situácii.

Hrošovský: Rýchlo sme všetko stratili

"Dvadsaťpäť minút sme mali v druhom polčase hru pod kontrolou a potom sme rýchlo všetko stratili. Za stavu 2:1 prišiel do hry Bryan Heynen, ktorý mal pomôcť ubrániť víťazstvo. Mohli sme znížiť bodový rozdiel na Bruggy na tri body, namiesto toho sa ešte zvýšil.

Gól zo štandardnej situácie? Prepli sme zo zónového bránenia do osobného, až do tohto momentu nám to vychádzalo. Nemyslím si, že je to chyba trénera, že sme neudržali víťazstvo. Nerobím rozdiel medzi trénerom a hráčmi.