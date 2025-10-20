Vážne zranenie niekdajšej hviezdy Atlética Madrid. Skolabovali mu pľúca

Lekári jeho stav stabilizovali.

BRATISLAVA. Bývalý útočník Manchestru United a Atlética Madrid Diego Forlán prežil kruté chvíle na futbalovom trávniku. Štyridsaťšesťročný Uruguajčan hrá za klub Old Boys v univerzitnej lige hráčov nad 40 rokov.

V dueli proti Old Christians sa zrazil s protihráčom a následne spadol, pričom pocítil silné bolesti. Okamžite ho previezli do nemocnice, kde vyšetrenia odhalili tri zlomené rebrá a čiastočne skolabované pľúca.

Informoval o tom web periodika The Sun.

Lekári mu údajne museli z pľúc vypustiť tekutinu. Napriek vážnosti zranenia Forlán ubezpečil svojich blízkych, že voči protihráčovi nemá zášť. "Nebol tu žiadny zlý úmysel - bola to len smola," povedal najlepší hráč MS 2010.

Stav bývalého futbalistu je stabilizovaný a očakáva sa, že zostane na pozorovaní v nemocnici až do utorka 21. októbra. Stretnutie sa napokon skončilo 4:1 v prospech Forlánovho klubu.

