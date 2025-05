Podceňovaný klub zakončí sezónu úspechom. Holec vychytal Baníku pohárovú Európu

„Celú sezónu nás podceňujú a my dokazujeme, že na to máme,“ citoval Holeca web isport.cz.

V 57. minúte ho prekonal Václav Jemelka, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1, no krátko na to David Buchta vrátil hosťom tesný náskok.

Viac gólov už diváci nevideli, hoci hernú prevahu mal domáci tím. Plzeň sa dostala k 20 strelám, na Holeca smerovalo osem z nich. Siedmimi zákrokmi podržal svoj tím.

„Plzeň si vytvorila súvislý tlak a bolo tam veľa ťažkých situácií. Brankár je tam na to, aby pomohol tímu. Spoluhráči pomohli mne v iných zápasoch a pomohli mi aj tentoraz, keď padali do striel.

Vyhrali sme to aj v oklieštenej zostave. O to viac to chutí,“ konštatoval Holec po triumfe, ktorým sa Baník bodovo dotiahol práve na Plzeň. Tá figuruje na 2. mieste za suverénom sezóny Slaviou Praha.

„Toto víťazstvo nám veľmi chutí, zvlášť po zlých výsledkoch z nedávnych týždňov, ktoré nás netešili. Dnes sme to odjazdili všetci na krv až do konca. Je úžasné zvíťaziť v Plzni dvakrát po sebe proti takému kvalitnému súperovi," konštatoval Holec.

O tom, v ktorej európskej súťaži sa predstaví ostravský klub, rozhodnú záverečné dve kolá.

„Cieľ sezóny, ktorým bolo dostať sa do Európy, sme splnili. Teraz je na nás, ako sa s tým popasujeme a ako zakončíme sezónu. Máme pred sebou zápasy so Spartou a Slaviou, do ktorých pôjdeme s cieľom zvíťaziť,“ povedal Dominik Holec.