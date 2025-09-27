Slovenky nestačili v kvalifikácii na favorizované Holanďanky, schytali debakel

Turnaj 1. kola kvalifikácie ME 2026 hráčok do 17 rokov
Holandsko - Slovensko 6:0 (4:0)
Liga A, 3. skupina:
Góly: 5. a 39. Lamanová, 36. Wesselsová, 45.+3 Onwusaková, 56. Boersová, 63. Klinckhamersová
ASSEN. Slovenské futbalistky do 17 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení kvalifikácie ME 2026.
Na turnaji 1. kola podľahli v Assene favorizovanému Holandsku vysoko 0:6.
Na záver turnaja sa stretnú v utorok 30. septembra s Andorrou v priamom súboji o postupovú tretiu priečku.
Najlepšie tri tímy zo skupiny postúpia do ďalej fázy, ktorá je na programe na jar 2026.
Štvrtý tím absolvuje kvalifikáciu na ME 2027 v B-skupine, odkiaľ má šancu postúpiť na záverečný turnaj len jedna z 21 krajín.