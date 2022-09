Van Gaal postavil proti Lewandowskému 38-ročného debutanta. Ten si udržal čisté konto

"Bol to pre nás náročný test. Som však veľmi spokojný s hrou, akou sme sa tu prezentovali. Neinkasovať gól proti hráčom ako sú Lewandowski či Milik, to je fajn," povedal po dueli v Poľsku holandský kormidelník Louis van Gaal.

Z prvej priečky by ich mohla zosadiť iba prehra o viac ako dva góly v záverečnom domácom stretnutí s Belgickom v nedeľu. Poliaci sa vyhnú zostupu, ak neprehrajú vo Walese.

Hostia otvorili skóre po štrnástich minútach, keď sa na pravej strane uvoľnil Steven Berghuis, poslal prízemnú prihrávku do malého vápna a Cody Gakpo už len usmernil strelu do odkrytej bránky.

"Chýbal nám nápad a druhý gól nás zrazil na kolená. Holanďania majú skúsenosti a kvalitu a ukázali to aj v tomto stretnutí."

Poliaci domácich fanúšikov výkonom sklamali. "Bola to dnes z našej strany bezmocnosť," priznal kanonier Robert Lewandowski.

Poliaci sú momentálne na tretej priečke so štyrmi bodmi a ak nechcú spadnúť do B-divízie, v nedeľu musia získať aspoň bod v Cardiffe proti domácemu Walesu.

"Pozitívne je, že to máme stále vo vlastných rukách," tvrdí tréner Poľska Czeslaw Michniewicz.

Belgicko a Wales majú poslednú šancu

Belgičania ešte živia teoretickú nádej na prvé miesto v skupine vďaka triumfu nad Walesom 2:1.

Už v prvom polčase sa na o to na bruselskom štadióne postarali gólovo Kevin De Bruyne a Michy Batshuayi, obaja si pripísali na konto aj po jednej asistencii.

"V prvom polčase predviedli hráči presne to, čo som od nich žiadal. V druhom sme už pod dojmom dvojgólového náskoku poľavili a to by nemalo stávať," uviedol belgický kouč Roberto Martinez, ktorého potešil debut oba 18-ročného obrancu Zena Debasta z Anderlechtu:

"Veľmi na mňa zapôsobil. Nemyslím si, že som niekedy videl hráča, ktorý by debutoval vo veku 18 rokov lepšie ako on. Pozeral som sa naňho a hovoril si, že toto nemôže byť jeho prvý zápas v reprezentácii..."