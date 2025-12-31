V Neapole sa cíti ako doma. Klub chce získať dánskeho útočníka na trvalý prestup

Rasmus Hojlund z Neapola sa teší z gólu so spoluhráčom Eljifom Elmasom (vpravo) počas semifinále Talianskeho superpohára SSC Neapol - AC Miláno. (Autor: TASR/AP)
31. dec 2025 o 20:08
Hojlund vsietil v tejto sezóne deväť gólov.

Vedenie talianskeho futbalového klubu SSC Neapol chce získať Rasmusa Hojlunda na trvalý prestup.

Dánsky útočník je momentálne pod Vezuvom na ročnom hosťovaní z Manchestru United. Podľa slov športového riaditeľa Neapola Giovanniho Mannu by malo ísť iba o formalitu.

Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku vsietil v tejto sezóne deväť gólov a prispel k triumfu Neapola v talianskom Superpohári.

„Urobíme všetko pre to, aby sme získali Rasmusa na riadny prestup. Dôležité je, že sa u nás cíti ako doma a páči sa mu v Neapole," uviedol Manna pre talianske médiá.

    dnes 20:08
