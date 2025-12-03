Na žrebe MS sa predstaví mnoho osobností. Moderovať bude nemecká topmodelka

Na snímke oficiálna futbalová lopta MS2026 s názvom Trionda.
3. dec 2025
Vystúpia aj populárne mená svetovej hudby.

Piatkový žreb futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku prilákal známe osobnosti z oblasti šoubiznisu.

Podujatie v Kennedy Center vo Washingtone budú moderovať nemecká topmodelka Heidi Klum i herci Kevin Hart a Danny Ramirez.

„Moderovať žrebovanie po tom, čo som sa zúčastnila na tejto šou pred 20 rokmi vo svojej rodnej krajine, je niečo skutočne výnimočné.

Svetový šampionát spája svet ako nič iné a byť opäť súčasťou tejto mágie na ešte väčšom pódiu s troma hostiteľskými krajinami a 48 tímami, je neuveriteľná česť,“ uviedla Klum podľa DPA.

Počas žrebu vystúpia aj populárne mená svetovej hudby, účasť potvrdili taliansky tenorista Andrea Bocelli či popoví speváci Nicole Scherzinger a Robbie Williams.

dnes 10:19
