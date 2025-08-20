Strata pre Arsenal v úvode sezóny. Havertz sa zranil, dĺžka absencie je neznáma

Kai Havertz
Kai Havertz (Autor: SITA/AP)
20. aug 2025 o 15:45
Dvadsaťšesťročný útočník má problémy s kolenom.

LONDÝN. Nemecký futbalista Kai Havertz z Arsenalu Londýn si zranil koleno a svojmu tímu bude chýbať.

V 1. kole Premier League nastúpil ako striedajúci hráč v 60. minúte a po zápase na ihrisku Manchestru United sa tešil z víťazstva 1:0.

V stredu sa však nezúčastnil otvoreného tréningu. Prognózy, či predpokladaná dĺžka absencie, zatiaľ nie sú známe.

Dvadsaťšesťročný útočník chýbal Arsenalu v uplynulej sezóne 2024/2025 viac než tri mesiace pre natrhnutý stehenný sval.

V prípade dlhšej absencie by pravdepodobne chýbal aj v niekoľkých zápasoch nemeckej reprezentácie vrátane kvalifikácie MS začiatkom septembra proti Slovensku a Severnému Írsku.

    dnes 15:45
