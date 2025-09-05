Luxemburská reprezentácia zažila chvíle hrôzy. Po zrážke autobusu ostalo osem zranených

LUXEMBRUG. Autobus s futbalovou reprezentáciou Luxemburska do 21 rokov mal vo Francúzsku haváriu, pri ktorej sa zranilo osem osôb.
Boli medzi nimi aj štyria futbalisti, ktorých záchranné zložky previezli do nemocnice v Loriente. Vozidlo zišlo z cesty neďaleko mestečka Languidic v Bretónsku.
K havárii došlo vo štvrtok večer, teda deň pred zápasom kvalifikácie MS proti Francúzsku. V autobuse sa nachádzalo 33 ľudí. Podľa francúzskych médií došlo u vodiča k strate vedomia.
Cestujúcich, ktorí nemali zranenia, sa ubytovali v spoločenskej miestnosti, ktorú otvoril miestny starosta.
„Vzhľadom na situáciu som otvoril spoločenskú miestnosť, aby som mohol ubytovať ľudí z autobusu,“ povedal pre Le Télégramme Laurent Duval, starosta Languidicu.
Tím vedený trénerom Mariom Mutschom trénoval skôr v ten deň v Loriente a v čase nehody sa vracal do hotela v Ploermeli.
Po nehode autobusu, ktorej bola vo štvrtok večer po tréningu obeťou tím nádejí Luxemburska, UEFA rozhodla po vzájomnej dohode s oboma tímami odložiť zápas plánovaný na dnes večer (18:30) na štadióne Allainmat / Le Moustoir v Lorient.
Tento zápas bude preplánovaný na 3. októbra 2026 na mieste, ktoré ešte nie je určené, uvádza FFF (Francúzsky futbalový zväz).