Luxemburská reprezentácia zažila chvíle hrôzy. Po zrážke autobusu ostalo osem zranených

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2025 o 11:39 (aktualizované 5. sep 2025 o 11:49)
V nemocnici skončili aj štyria futbalisti.

LUXEMBRUG. Autobus s futbalovou reprezentáciou Luxemburska do 21 rokov mal vo Francúzsku haváriu, pri ktorej sa zranilo osem osôb.

Boli medzi nimi aj štyria futbalisti, ktorých záchranné zložky previezli do nemocnice v Loriente. Vozidlo zišlo z cesty neďaleko mestečka Languidic v Bretónsku.

K havárii došlo vo štvrtok večer, teda deň pred zápasom kvalifikácie MS proti Francúzsku. V autobuse sa nachádzalo 33 ľudí. Podľa francúzskych médií došlo u vodiča k strate vedomia.

Cestujúcich, ktorí nemali zranenia, sa ubytovali v spoločenskej miestnosti, ktorú otvoril miestny starosta.

„Vzhľadom na situáciu som otvoril spoločenskú miestnosť, aby som mohol ubytovať ľudí z autobusu,“ povedal pre Le Télégramme Laurent Duval, starosta Languidicu.

Tím vedený trénerom Mariom Mutschom trénoval skôr v ten deň v Loriente a v čase nehody sa vracal do hotela v Ploermeli.

Po nehode autobusu, ktorej bola vo štvrtok večer po tréningu obeťou tím nádejí Luxemburska, UEFA rozhodla po vzájomnej dohode s oboma tímami odložiť zápas plánovaný na dnes večer (18:30) na štadióne Allainmat / Le Moustoir v Lorient.

Tento zápas bude preplánovaný na 3. októbra 2026 na mieste, ktoré ešte nie je určené, uvádza FFF (Francúzsky futbalový zväz).

