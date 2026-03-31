Angličania nastúpili proti Japonsku bez kapitána. Kane sa zranil na tréningu

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane si počas tréningu privodil zranenie a chýbal svojmu tímu v utorkovom prípravnom stretnutí v londýnskom Wembley proti Japonsku.
Tréner Albiónu Thomas Tuchel prezradil, že 32-ročný útočník má „menší zdravotný problém“ a musel ho tak vynechať zo základnej zostavy.
Kane sa pripojil k národnému mužstvu iba cez víkend po tom, ako vynechal úvodnú polovicu reprezentačného kempu.
Kanonier mníchovského Bayernu napriek zraneniu zostáva s tímom a absolvuje u reprezentačných lekárov ďalšie vyšetrenia.
Vedenie nemeckého majstra verí, že Kane mu bude k dispozícii pred sobotným bundesligovým zápasom s Freiburgom i na budúcotýždňový prvý duel štvrťfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid.
Kane má v tejto sezóne fantastickú formu, v drese Bayernu nastrieľal 48 gólov v 40 zápasoch vo všetkých súťažiach. Informáciu priniesla agentúra DPA.