Angličania nastúpili proti Japonsku bez kapitána. Kane sa zranil na tréningu

Harry Kane počas tréningu
TASR|31. mar 2026 o 21:03
Podľa trénera má „menší zdravotný problém".

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane si počas tréningu privodil zranenie a chýbal svojmu tímu v utorkovom prípravnom stretnutí v londýnskom Wembley proti Japonsku.

Tréner Albiónu Thomas Tuchel prezradil, že 32-ročný útočník má „menší zdravotný problém“ a musel ho tak vynechať zo základnej zostavy.

Kane sa pripojil k národnému mužstvu iba cez víkend po tom, ako vynechal úvodnú polovicu reprezentačného kempu.

Kanonier mníchovského Bayernu napriek zraneniu zostáva s tímom a absolvuje u reprezentačných lekárov ďalšie vyšetrenia.

Vedenie nemeckého majstra verí, že Kane mu bude k dispozícii pred sobotným bundesligovým zápasom s Freiburgom i na budúcotýždňový prvý duel štvrťfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid.

Kane má v tejto sezóne fantastickú formu, v drese Bayernu nastrieľal 48 gólov v 40 zápasoch vo všetkých súťažiach. Informáciu priniesla agentúra DPA.

